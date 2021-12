První mrtvý s omikronem v Británii

Premiér varoval, aby se lidé nenechali uchlácholit předběžnými zprávy z Jihoafrické republiky, které naznačují, že by omikron mohl způsobovat mírnější průběh než dřívější varianty.

„Myslím, že představa, že se jedná o nějakým způsobem mírnější verzi viru, je něco, co bychom měli zatím odsunout stranou a uvědomit si, jakým tempem se virus v populaci šíří. Takže to nejlepší, co můžeme udělat, je, že se všichni necháme očkovat,” apeloval Johnson.