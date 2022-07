První měsíc Česka v čele Unie: Co se povedlo dojednat?

Některé regiony v EU – ale i jednotlivé státy včetně Česka – přijaly více ukrajinských uprchlíků než ostatní. Jiné se zas kvůli válce potýkají s nepříjemnými hospodářskými následky. Právě těm by měl pomoci návrh FAST-CARE , který čeští diplomaté pomohli dojednat a který zjednoduší uvolňování evropských financí do těchto oblastí. České předsednictví má nyní za úkol návrh projednat s Evropským parlamentem.

Každý z nás si zřejmě v posledních letech zvykl nakupovat celou řadu výrobků primárně přes internet. To je na jednu stranu pohodlnější, ale na druhou se s tím pojí nová rizika. Čeští vyjednavači nalezli shodu mezi členskými státy, jak pravidla pro bezpečnost zboží přizpůsobit pro dobu on-line světa .

Nejenom české úřady byly od začátku války pod tlakem kvůli velké vlně přicházejících uprchlíků. Musely například trávit čas tím, že vydávaly Ukrajincům nová řidičská oprávnění. To už nyní nebude nutné. Členské státy umožnily lidem prokazovat se řidičskými průkazy vydávanými na Ukrajině.

Nezpochybnitelný dopad má válka na Ukrajině také na sousední Moldavsko, jehož export je do značné míry závislý na ukrajinské infrastruktuře. Evropská unie se proto rozhodla liberalizovat obchod se sedmi moldavskými produkty: rajčaty, česnekem, stolními hrozny, jablky, třešněmi, švestkami a hroznovou šťávou. Po dobu jednoho roku bude moct minimálně zdvojnásobit vývoz těchto produktů do EU bez jakýchkoli cel, což je pro obě strany výhodné. A lepší nabídkou to pocítí například i zákazníci českých obchodů.