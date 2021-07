Prázdninové ráje se chystají na deltu. A zpřísňují podmínky

Oznámilo to včera podle deníku Kathimerini po konzultací s resortem zdravotnictví řecké ministerstvo civilní ochrany s tím, že před zpáteční cestou doporučuje cestujícím starším 12 let povedení antigenního testu, třeba formou autotestu.

Vůči nenaočkovaným kvůli deltě zpřísní také Slovensko. Počínaje 9. červencem budou muset až na výjimky (do 9. srpna jde o děti od 12 do 18 let) na pět dní do karantény, kterou budou muset ukončit PCR testem. Za naočkované budou považováni ti, kteří absolvovali vakcinaci druhou dávkou nejméně před

14 dny. Nenaočkování občané a cizinci se při příjezdu na Slovensko také musí zaregistrovat do systému eHranice. Dosud cestujícím z Česka stačil při vstupu do SR negativní test.