Potřela se krví a předstírala, že je mrtvá. 11letá školačka popsala střelbu ve třídě v Uvalde

Spolu se spolužáky se tak běžela schovat za katedru. Útočník poté vysklil malé okno a vešel do druhé místnosti, odkud vedly dveře do třídy. „Přišel a zastřelil mou učitelku. Řekl jí dobrou noc a střelil ji do hlavy. A pak zastřelil několik mých spolužáků a vystřelil do tabule,” popisuje dívka střelcovo běsnění.