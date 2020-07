Poražený polský prezidentský kandidát Trzaskowski už črtá Novou Solidaritu

Trzaskowski by se mohl utápět v lítosti, co by bylo, kdyby se státní a zároveň PiS zcela podřízené Telewizja Polska i Polskie Radio do něj nestrefovaly jako na frontě a kdyby vláda neinvestovala do Dudova zvolení miliardy zlotých – avšak nedělá to. Pochopil, volby, i když těsně, jsou nenávratně ztracené a řeči o morálním vítězství nikam nevedou.