Pořád jenom brečím, říká afghánský uprchlík v Calais

„Pořád brečím. Co teď můžeme dělat? Britská vláda nás do země nepustí, a když se vrátím zpátky, zabijí mě,” říká Chán. Jeho rodina se živí zemědělstvím a od rychlého postupu Tálibánu celou zemí s nimi ztratil kontakt.

„Tohle je náš život. Celý rok jsem se snažil dostat do náklaďáků. Někdy jsem tady, někdy jedu do Paříže. Jedu tam, když jsem unavený, když jsem zlomený,” říká Chán.

„Mám dva bratrance, umřeli ve válce a my ani nevíme jak - jestli to bylo při výbuchu nebo něčem jiném. Jejich matky stále doufají, že třeba mohli nějak přežít,” řekl 25letý Chán Kočai, který byl v afghánské armádě a od britských vojáků v provincii Hílmand se naučil anglicky.

Kočai nyní doufá, že by se země, které vedly invazi do Afghánistánu, mohly odvděčit Afgháncům, kteří bojovali po jejich boku.

„Strávil jsem pět let v armádě od doby, co mi bylo 17 let. Byl jsem s nimi v Hílmandu. Doufám, že to bude stačit, aby mě přijali,” dodal.