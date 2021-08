Polské bažiny zažívají uprchlické drama

Běloruští vojáci nechtějí pustit skupinu zpátky, zatímco polští brání jejich vstupu do Polska, což vytváří patovou situaci, a zatím nic nenasvědčuje, že dojde k jejímu prolomení. Polská strana celou dobu tvrdí — a zopakoval to i premiér Mateusz Morawiewcki —, že „afghánští uprchlíci se stále nacházejí na území Běloruska, kam přicestovali legálně ze své země, a to je v souladu s mezinárodním právem za ně zodpovědné“.

I když Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a komisařka Rady Evropy pro lidská práva vyzvaly Varšavu, aby migranty pustila do země a poskytla jim lékařskou, potravinou a humanitární pomoc, ta to odmítá. „Znamenalo by to podlehnout vydírání běloruského režimu, který za migrační krizí na hranicích nejen s Polskem, ale i Litvou, Lotyšskem a Estonskem stojí,“ řekl Morawiecki.