Pět a půl miliardy. Padl rekordní jackpot v EuroMillions

Rekordní jackpot 220 milionů eur (5,6 miliardy Kč) ve hře EuroMillions vyhrál v pátek večer los podaný ve Francii. Je to nejvyšší jackpot v historii loterie zřízené v roce 2004. Výherce se o něj musí přihlásit do 60 dní. Agentuře AFP to sdělila francouzská loterijní společnost Française des jeux (FDJ).