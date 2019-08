Partnerce britského premiéra nedali vízum do Spojených států

Přítelkyně nového britského premiéra Borise Johnsona Carrie Symondsová nedostala vízum do Spojených států, kam se v nejbližších dnech chystala kvůli práci. Napsal to bulvární list The Daily Mail. Zákaz podle něj zřejmě souvisí s loňskou cestou Symondsové do východoafrického Somalilandu.