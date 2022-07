Orbán: Západ chce rozbít Visegrádskou čtyřku

Slovenská média to vidí tak, že válka na Ukrajině a postoj maďarského premiéra Orbána k ní jsou posledním hřebíkem do rakve Visegrádského seskupení. Maďarsko vystupuje vůči Rusku nejvstřícněji ze zemí V4 i celé EU.

Při vstupu zmíněných čtyř zemí do Evropské unie v roce 2004 to podle aktuality.sk vypadalo, že jejich regionální seskupení může být silným hráčem, ale dnes to už tvrdí málokdo.