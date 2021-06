ON-LINE: V Německu přibývá nakažených

6:16 - V Německu druhý den po sobě stoupla sedmidenní incidence, tedy počet nově nakažených na 100 000 obyvatel za týden. Sedmidenní incidence dnes činí 36,8. O den dříve to bylo 35,2, před týdnem byl ukazatel na hodnotě 46,8. Podle Institutu Roberta Kocha se za poslední den nákaza kjoronavirem nově potvrdila u dalších 4917 lidí. Minulou středu byl počet nově nakažených 2626. Koronavirus se ve zhruba 83milionovém Německu od počátku epidemie prokázal u bezmála 3,7 milionu lidí, z nichž 88 774 zemřelo. Za posledních 24 hodin v Německu přibylo 179 obětí.

6:10 - Po prázdninách přestane v Praze fungovat jak Národní očkovací centrum v hale O2 universum, tak magistrátem provozované centrum na Vyšehradě. Očekává se pokles zájmu. I v dalších krajích skončí velká očkovací centra ještě v létě, většinou na konci srpna, déle by mělo fungovat jihlavské, liberecké nebo brněnské či střediska v Moravskoslezském kraji. Očkování by měli převzít praktičtí lékaři.

6:04 - Světová zdravotnická organizace ( WHO) schválila k použití už druhou čínskou vakcínu, tentokrát jde o látku od Sinovacu označovanou jako CoronaVac podávanou ve dvou dávkách. Testy prokázaly, že je bezpečná, účinná a při výrobě se dodržuje standard kvality, oznámil generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Výhodou jsou také nízké nároky na skladování. Už v květnu byla schválena vakcína od Sinopharmu. Schválení se dočkaly i licenčně vyráběné vakcíny od Pfizeru/BioNTechu, Moderny, firmy Johnson & Johnson a AstraZeneca vyráběné v Indii, Jižní Korejí a zemích EU.

5:59 - V australském Melbourne prodloužili uzávěru o další týden, když se objevilo šest nových případů nákazy koronavirem. Důvodem je šíření indické mutace koronaviru B.1.167.1 nově označované jako kappa. Smí se ale cestovat až do vzdálenosti až 10 km od bytu a zvýšil se počet povolených činností. Do škol se vrátí děti ve věku 11 a 12 let.