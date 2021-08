ON-LINE: V Německu dál stoupá počet nakažených

8:03 - Od pondělí bude obtížnější návrat z Islandu, Estonska a Madeiry. Na takzvané mapě cestovatele se přesunou z oranžové do červené kategorie značící vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Opačným směrem si polepší Dánsko a Lucembursko. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka. Více zde .

7:03 - Organizátoři olympijských her v Tokiu oznámili v sobotu, že se u účastníků her objevilo 22 dalších případů nákazy koronavirem. Mezi pozitivně testovanými nebyl žádný sportovec. Počet infikovaných spojených s olympiádou dosáhl 404, z toho bylo 32 případů připadalo na obyvatele olympijské vesnice. Od 1. července bylo provedeno u účastníků her téměř 600 tisíc testů na covid-19.