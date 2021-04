ON-LINE: V ČR se mohou na očkování registrovat lidé nad 55 let

6:15 - V Německu přibylo za úterý 22 231 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, oznámil dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Přesně před týdnem země zaznamenala 24 884 nově infikovaných. Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 0,93, o den dříve to bylo 1,01. Od začátku pandemie se v Německu s přibližně 83 miliony obyvatel prokazatelně infikovaly více 3,3 miliony lidí, z nichž 82.280 zemřelo. Počet obětí v úterý stoupl o 312

6:10 - Registrace k očkování proti covidu-19 se ve středu otevřela pro věkovou skupinu od 55 do 59 let. Zájemci o vakcínu se mohou přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví nebo se hlásit u svých praktických lékařů. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653 500. Očkovaných oběma dávkami vakcíny je více než 111 000 lidí v tomto věku, jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné. Ministerstvo zdravotnictví pouští od Velikonoc další věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. V každé další se může přihlašovat pět ročníků, zhruba 650 000 lidí.