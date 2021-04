ON-LINE: V Brazílii je opět přes 3800 obětí koronaviru

6:30 -V Německu mělo za posledních 24 hodin pozitivní test na SARS-CoV-2 celkem 21 683. Přesně před týdnem zaznamenal Institut Roberta Kocha (RKI) během jednoho dne 9677 nových případů nákazy. Počet nových případů nákazy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní se oproti předchozímu dni zvýšil na 153,2; v úterý to bylo 140,9 a před týdnem to bylo 110,1. V úterý byla hodnota reprodukčního čísla R 1,08, což znamená, že 100 nemocných v průměru infikuje dalších 108 osob.

6:07 – Evropská komice žádá firmu Johnson & Johnson, aby rychle vysvětlila, proč se rozhodla náhle odložit dodávky své vakcíny do Evropy poté, co se v USA u malého počtu očkovaných objevily krevní sraženiny. Vakcína je schválena v EU i v USA. Evropská léková agentura EMA eviduje trombózy u čtyř očkovaných žen, ale zatím se podle ní nepotvrdil vztah mezi očkovací látkou a tímto problémem.

6:01 - Austrálie objednává navíc 20 milionů vakcín od Pfizeru, což by mělo zajistit, že obyvatelé země budou do konce roku naočkováni. Rozhodla se k tomu poté, co Johnson & Johnson oznámil odložení dodávek svých vakcín kvůli podezřením na krevní sraženiny. Kvůli těm je v Austrálii omezeno i očkování vakcínami od AstraZeneky na lidi nad 50 let.