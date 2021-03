ON-LINE: V Brazílii a v Indii přibývá nakažených, jejich počet stoupá i v Německu

Sedmidenní incidence, která označuje počet nakažených za poslední týden na 100.000 obyvatel, v Německu vzrostla na 95,6. Ve čtvrtek činila 90 a ve středu 86,2. Během ledna a února počty nových případů infekce v zemi několik týdnů klesaly, v poslední době ale začalo nakažených opět přibývat, což je přičítáno šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 1,12, o den dříve to bylo 1,06. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 112 dalších.

6:12 - Filipíny schválily nouzové nasazení ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Podle agentury Reuters to dnes oznámil filipínský úřad pro kontrolu léčiv. Od začátku pandemie Filipíny, které mají zhruba 108 milionů obyvatel, podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenaly bezmála 641.000 případů koronaviru a 12.887 lidí tam po nemoci covid-19 zemřelo. Nyní se země potýká s novým nárůstem počtu nemocných. Očkovací kampaň na Filipínách začala 1. března. Dosud země obdržela více než milion dávek vakcín proti covidu-19 od čínského výrobce Sinovac a britsko-švédské firmy AstraZeneca.

6:09 - Kuba schválila rozsáhlé testování už druhé doma vyvinutou vakcínu proti koronaviru Abdala. Účastnit se ho bude 48 000 lidí. Výsledky by měly být známé v srpnu. Země má s výrobou vakcín značné zkušenosti. V březnu už zahájila třetí fázi klinických testů své vakcína Soberana 2. S očkováním obyvatel zatím nezačala, chce použít vlastní vakcíny.

6:04 - Evropě hrozí další ztracená letní turistická sezona, protože počet nových případů nemoci covid-19 je na vzestupu a očkování postupuje pomalu. To by mohlo způsobit velkou ekonomickou újmu Itálii, Španělsku, Portugalsku a Řecku. Uvedla to podle agentury Reuters americká investiční banka Morgan Stanley.