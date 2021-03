ON-LINE: Rekordní počet obětí v Brazílii

Převážení nakaženého koronavirem do nemocnice v Manausu Foto: Bruno Kelly, Reuters

Převážení nakaženého koronavirem do nemocnice v Manausu Foto: Bruno Kelly, Reuters

Převážení nakaženého koronavirem do nemocnice v Manausu Foto: Bruno Kelly, Reuters

V Brazílii zaznamenali opět rekordní denní počet 1972 obětí z řad nakažených. Země se potýká s novou vlnou epidemie. Dvě studie v Evropě nenašly důkazy pro to, že by vitamin D pomáhal proti coviud-19. Dění okolo pandemie sledujeme i ve středu on line