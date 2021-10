ON-LINE: Prudký nárůst nakažených v Německu

6:06 - Kuba se chystá od 15. listopadu otevřít své hranice zahraničním turistům, uvedl v úterý ministr pro turistiku Juan Carlos García. Kuba zavedla omezení v cestovním ruchu v dubnu loňského roku, aby zamezila šíření koronaviru ze zahraničí. V půlce listopadu by mělo být očkováno proti covidu-19 nejméně 90 procent obyvatel. Kuba využívá k očkování tři přípravky, které vyvinuli její vědci, očkuje i děti od dvou let.

6:01 - Vyšetřovací výbor brazilského Senátu doporučil obvinit prezidenta Jaira Bolsonara kvůli jeho selháním během pandemie covidu-19. Podle zprávy výboru o 1200 stranách rozhodnutí hlavy státu zrychlila šíření koronaviru a vedla k desetitisícům zbytečných úmrtí. V Brazílii kvůli covidu-19 zemřelo přes 600 000 lidí. Bolsonaro od počátku pandemii zlehčoval a do ledna 2021 nechtěl objednat vakcíny. Podle agentury Reuters je nepravděpodobné, že by Bolsonaro stanul před soudem, musel by ho obvinit generální prokurátor, kterého jmenuje právě prezident.