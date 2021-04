ON-LINE: Počet nova nakažených v Německu neklesá

6:22 - Během středy přibylo v Německu 29 516 nových případů nákazy koronavirem, oznámil Institut Roberta Kocha (RKI). Číslo je takřka stejné jako před týdnem, kdy bylo ohlášeno 29 426 nových nakažených. Stabilní zůstal i počet nově nakažených za posledních sedm dnů na 100 000 obyvatel. Podle výpočtů RKI údaj činí 161,1, o den dříve to bylo 160,1. Reprodukční číslo dnes kleslo na hodnotu 0,94. V Německu, kde žije na 83 milionů obyvatel, se od začátku epidemie nákaza koronavirem prokázala u 3,22 milionu lidí. Skoro 81 tisíc z nich zemřelo. Během středy přibylo 259 obětí

6:12 - Americké ministerstvo zahraničí rozšířilo počet zemí, kam nemají jezdit Američané kvůli epidemii koronaviru. Do nejvyššího stupně varování bylo přeřazeno od začátku týdne alespoň 116 zemí světa, uvedla ve středu agentura Reuters. Důrazné varování „necestovat” platí pro většinu zemí v Evropě, včetně České republiky, Německa či Francie. V pondělí americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že důrazné varování se bude týkat zhruba 80 procent světových států.

Americké ministerstvo zahraničí dosud důrazně varovalo před cestami do 34 zemí světa, například do Ruska či Brazílie. V mírnějším třetím stupni pak zůstávají státy jako Čína či Japonsko.

Varování nejsou pro americké občany závazná, ale hranice USA jsou uzavřené pro cizince, kteří přijíždějí z těchto zemí. V úterý Spojené státy prodloužily o 30 dnů zákaz cest z Kanady a Mexika, který platí už rok.