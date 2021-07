ON-LINE: O nákaze koronavirem neví přes 40 procent infikovaných

6:15 - Více než 40 procent lidí infikovaných koronavirem o své nákaze neví. Zjistili to vědci z univerzitního lékařského centra v německé Mohuči. K deseti lidem, kteří byli evidováni jako nakažení, je třeba připočíst zhruba osm osob, které jsou infikovány nevědomky, řekl koordinátor studie Philipp Wild. Muži přitom mají virus SARS-CoV-2 nevědomky častěji (44,2 procenta) než ženy (40,6 procenta). Studie se od října 2020 do konce června 2021 zúčastnilo 10 520 lidí z Mohuče a sousedního okresu Mohuč-Bingen ve věku od 25 do 88 let.