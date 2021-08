ON-LINE: Přibylo 81 nakažených

7:57 - Počet mrtvých v souvislosti s nemocí covid-19 na celém světě podle údajů serveru coronavirus.jhu.edu překročil 4,5 milionu . V červenci přibylo 100 000 mrtvých za 16 a deset dní, v srpnu to bylo za 11 dní a nyní dvakrát za deset dní. Nejvíce obětí na životech od začátku pandemie evidují v absolutních číslech Spojené státy, kde podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zemřelo přes 637 000 lidí. Následují Brazílie (579 000 mrtvých), Indie (437 000), Mexiko (258 000) a Peru (198 000).

7:18 - Vláda na pondělním zasedání rozhodne o okruhu lidí, kteří by měli dostat třetí posilující dávku očkování proti covidu-19. Přeočkování by mělo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít 20. září a má se týkat například lidí nad 65 let nebo klientů pobytových sociálních služeb. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kabinetu také navrhne zavedení povinného testování neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb.