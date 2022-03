Nenechte nás v tom, prosí přeplněná Varšava svět

„Situace se dramaticky vyhrocuje, jako by ve městě přibyla čtvrtina obyvatel, ale bez materiální podpory,“ řekl primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Zároveň požádal EU a OSN, aby městu urychleně pomohly.

„Potýkáme se s největší migrační krizí od konce druhé světové války, kterou bez pomoci a systémového řešení nezvládneme. Žádný stát by to nedokázal. Naléhavě potřebujeme zřídit město pro uprchlíky, kteří už teď tvoří desetinu obyvatel,“ řekl Trzaskowski.

Dodal, že sportovní hala v Torwaru a dvě haly Expo přeměněné na hromadné ubytovny nestačí a nově příchozí by měli být urychleně převezeni do jiných částí země a do zahraničí.