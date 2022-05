Nejvyšší soud v USA chystá zákaz potratů

Uniklý návrh stanoviska by zrušil verdikt Roe vs. Wade z roku 1973, který na federální úrovni zaručil ženám v USA práva na potrat. Návrh počítá také se zrušením souvisejícího verdiktu Parenthood vs. Casey starého dvacet let.

Podle soudce Alita byl verdikt Roe vs. Wade neobyčejně špatný už od začátku. „Je na čase ctít Ústavu a vrátit rozhodování o potratech do rukou volených zástupců lidu,“ píše konzervativní soudce v návrhu s odkazem na to, aby o potratech rozhodovaly jednotlivé americké státy.

Rozhodnutí však není pravomocné, dokud jej soud oficiálně nezveřejní. Volba soudců se ještě může měnit. Zveřejnění rozhodnutí se očekává nejdříve za dva měsíce. Pozoruhodné je, že v moderní historii Nejvyššího soudu ještě návrh stanoviska neunikl. Zástupci soudu jeho pravost nepotvrdili, Politico uvedlo, že dokument obdrželo od člověka obeznámený se soudním případem.

Zrušení Roe vs. Wade by ukončilo více než půl století trvající federální záruku práv na potrat. Rozhodování o interrupcích by se vrátilo do rukou jednotlivých států, z nichž některé v poslední době zakázaly potraty po šestém týdnu těhotenství.

Společně s Alitem hlasovali pro zrušení verdiktů další čtyři soudci dosazení do Nejvyššího soudu konzervativními Republikány –⁠ Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrett. Tři z nich nominoval bývalý republikánský prezident Donald Trump, čímž konzervativci získali v soudu většinu šest ku třem vůči liberálním soudcům, které obvykle navrhuje Demokratická strana.

Read @SenSchumer and My Full Joint Statement on Reported Draft Supreme Court Decision to Overturn Roe v. Wade here: https://t.co/KikZO6J873 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 3, 2022

Demokraté chystný zákaz potratů odsoudili. Nancy Pelosiová, šéfka Demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Chuck Shummer, lídr senátních Demokratů, vydali prohlášení, v němž zrušení verdiktu označili za „zrůdnost, jedno z nejhorších a nejvíce poškozujících rozhodnutí v moderní historii“.

Naproti tomu Republikáni chystaný zákaz interrupcí vítají. Republikánský senátor Tom Cotton sice únik návrhu odsoudil, zopakoval ale slova soudce Alita o špatnosti verdiktu z roku 1973. Kongresman ze Severní Karolíny Madison Cawthorn napsal na Twitteru, že za zrušení precedentu Roe vs. Wade bude mohou lidé vděčit prezidentu Trumpovi, který zvrátil rovnováhu v Nejvyšším soudu ve prospěch konzervativců.

Existuje ještě legislativní možnost, jak potenciální zrušení práva na potrat odvrátit.

„Kongres musí přijmout zákon, který ukotví rozsudek Roe v. Wade jako zákon této země, a to OKAMŽITĚ,” napsal na Twitteru nezávislý senátor Bernie Sanders. Pro takový krok by bylo potřeba v Senátu 60 hlasů, což Demokraté nemají.