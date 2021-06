Nehoda v Maďarsku: Tři mrtví, 13 zraněných. Lidé při srážce vylétli z dodávky

Na místo dorazilo osm sanitních vozů a záchranářský vrtulník. „Zranění byli převezeni do nemocnic v Budapešti, Szolnoku a v Kecskemétu,“ řekl mluvčí.

Podle maďarské policie jel kamion ve směru od hlavního města do Debrecínu, když jeho řidič ze zatím neznámých důvodů přejel do vedlejšího jízdního pruhu a bočně narazil do dodávky. „Několik lidí při nárazu z dodávky vyletělo,“ dodal Győrfi. Policie potvrdila, že v dodávce jelo 14 lidí, vesměs maďarských občanů.