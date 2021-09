Náskok sociálních demokratů se před volbami v Německu mírně snížil

Několik dní před parlamentními volbami v Německu se mírně snížil náskok sociálních demokratů (SPD) před konzervativní unií CDU/CSU. Vyplývá to z průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnila televizní stanice ZDF. Socialisté, které do voleb vede ministr financí Olaf Scholz, by podle sondáže získali 25 procent hlasů, konzervativci předsedy CDU Armina Lascheta 23 procent.