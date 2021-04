Naděje z Izraele: Proočkovanost změnila lidem život až k nevíře, říká velvyslanec

Vakcínu proti onemocnění covid-19 již dostalo asi 5,3 milionu Izraelců starších 16 let, 4,9 milionu mají za sebou i druhou dávku, vaše země má 9,3 milionu obyvatel. Jak se to promítá do běžného života izraelské společnosti?

Jsme hrdí, že jsme první země na světě, která má takhle masově proočkovanou populaci. Teď je to více než padesát procent lidí, a to v posledních třech týdnech zcela zásadně změnilo život v zemi. Je to až k nevíře. Když jsem byl v únoru v Izraeli kvůli očkování, tak byl v zemi úplný lockdown, jako je nyní v Česku, ale teď je u nás už všechno otevřené.

Můj syn mi poslal video z koncertu v univerzitním kampusu se stovkami studentů, lidé mohou chodit na fotbalové zápasy, do restaurací, pořádat venkovní akce. Většina školáků se vrátila do lavic. Ne všichni, ale většina ano. Jediné, co je jiné proti normálu – lidé na ulicích pořád nosí roušky. Během dvou týdnů by ale tahle povinnost měla být zrušena. Jen pro srovnání: před dvěma měsíci jsme měli ve vážném nebo kritickém stavu 1300 lidí, nyní to je kolem 350. Všechny nemocnice už začaly zavírat covidová oddělení.

Podle vyjádření zástupce izraelského ministerstva zdravotnictví Izrael zaplatil za vakcíny víc, než USA nebo Evropská unie. Byl toto ten nejdůležitější prvek izraelského vakcinačního úspěchu?

Za prvé, oficiálně nepotvrzujeme, kolik jsme za vakcíny zaplatili. To je obchodní tajemství mezi námi a dodavateli. Přesto ano, zaplatili jsme víc, než je běžná cena. Náš premiér (Benjamin Netanjahu) řekl, že je připraven investovat do toho každý šekel, který bude třeba.

A to proto, že se se nám to velmi brzy vrátí. Skutečně, už v březnu Izrael znovu otevřel ekonomiku, což je toho důkazem.

Také jsme začali jednat se společností Pfizer, ale i Modernou a ostatními, hodně brzy, už na konci léta minulého roku. Premiér Netanjahu osobně volal řediteli Pfizeru.

Kromě toho jsme se rozhodli sami vyrábět vakcíny, a to byl také důvod, proč byl premiér Andrej Babiš v Izraeli, aby prozkoumal tuto možnost. Mluvili jsme o ní už s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, s premiéry Dánska, Maďarska a také Česka, zda se chtějí zapojit a společně rozjet výrobní linku na vakcíny obecně, mít bezpečnou síť pro případ, že by v budoucnu nastala jiná pandemie, abychom nebyli poslední v řadě.

Podle izraelských médií společnost Pfizer zastavila další dodávky Izraeli kvůli obavám, že za ně nedostane zaplaceno. Důvodem má být politická situace v zemi. Zástupci farmaceutické společnosti se údajně vyjádřili o Izraeli jako o „banánové republice“. Co si o tom myslíte?

Moc té citaci nevěřím. Máme velmi dobré vztahy s vedením Pfizeru. Doufám, že naše dohody budou dodrženy. Premiér Netanjahu v předvolební kampani deklaroval své nasazení pro boj s covidem i tím, že si s výkonným ředitelem Pfizeru Albertem Bourlou volají klidně ve tři ráno.

Premiér Netanjahu čelí soudu kvůli řadě korupčních kauz, po nedávných volbách se ale znovu snaží obsadit křeslo předsedy vlády. Nemají politické turbulence v zemi negativní dopad na izraelské tažení proti covidu?

Předně nikdo v Izraeli nemá radost ze čtvrtých voleb za dva roky. Jsme svým způsobem v patové situaci. Ani po posledních volbách nikdo nemá jasnou většinu v parlamentu. Prezident dal v úterý jako prvnímu šanci opět Netanjahuovi, aby sestavil vládu. Nemyslím si ale, že by to mělo jakýkoliv vliv na boj s covidem, a to proto, že většina politických hráčů podporuje názor, že pro Izrael je nejdůležitější očkovat. Politici se mohou hádat o tom, jak dlouho má trvat lockdown, jak se mají otevírat školy, to ale není to nejdůležitější. Je shoda, že se musí očkovat co nejvíc to jde.

Podle statistiky se ekonomika Izraele za loňský rok propadla jen o 2,5 procenta, mnohem méně, než jsme se původně obávali. To má mnoho důvodů, i ten, že jsme hodně závislí na technologiích, které covid nezasáhl. Obě mé dcery pracují v tomto odvětví z domova a situace se jich nijak nedotkla. Za šest týdnů bychom měli mít novou vládu, pokud nebudeme muset znovu k volbám, a tuhle vládu bude čekat tvrdá práce v otázkách nezaměstnanosti a navrácení lidí do pracovního procesu.

V Izraeli je situace trochu odlišná než v České republice. Okamžitě po nástupu pandemie přišla o práci řada lidí. V Evropě je jiný systém, kdy lidi dostávají kompenzace a zůstávají u původních zaměstnavatelů. V Izraeli byli propouštěni. Byl okamžik, kdy jsme měli najednou nezaměstnanost 25 procent. Teď jsou všichni tito lidé buď přijímáni zpět na svá místa nebo jdou pracovat jinam.

Dalším problémem je, že 10 měsíců děti nechodily do škol a přišly o spoustu látky, to je problém. Vzdělávání je u nás stejně jako v ČR základem úspěchu. Takže teď se vede velká diskuse o tom, jestli nezrušit letní prázdniny, to vyvolává dohady učitelů i politiků. Takže to budou hlavní úkoly pro novou vládu, ať už v ní bude kdokoliv.

Média uvádějí, že počet naočkovaných izraelských Arabů a ultraortodoxních Židů je ve srovnání s ostatními obyvateli nižší. Proč? Je důvodem to, že mají omezenější přístup k vakcínám než zbytek populace, jak tvrdí některé lidskoprávní organizace?

Statistické údaje jsou správné, ale důvod je jiný. Tohle prostě není pravda. Jde o to, že se s těmito komunitami musí víc pracovat, přesvědčovat je. Jsou obecně velmi podezřívaví a nevěří vládě. Je to také otázka vzdělanosti a nevzdělanosti. Každopádně čísla proočkovanosti rostou, zapojili jsme do kampaně jak lidi z ultraortodoxních komunit, tak Araby.

Rád bych dodal, že Izrael naočkoval všechny zahraniční diplomaty včetně velvyslance Martina Stropnického a jeho týmu, všechny zahraniční pracovníky včetně těch, co jsou v Izraeli nelegálně, těch je asi 40 tisíc a sto tisíc Palestinců, kteří přijíždějí za prací do Izraele. Ti všichni byli naočkováni.

Izrael je stále uzavřen pro turisty, kteří nemají očkování proti koronaviru nebo doklad o tom, že nedávno prodělali covid. Změní se to, až dostane vakcínu většina obyvatel? Budou moci Izraelci cestovat v létě do zahraničí?

Minulý týden jsem se sešel s českou ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a jednali jsme o tom, jak obnovit turistiku mezi našimi zeměmi. Měla velký zájem na tom, aby se Izrael otevřel Čechům a ČR Izraelcům. Zatím je Izrael uzavřený. Přestože vakcinace jde tak dobře, otevírat chceme hodně pozvolna. Zatím turismus neočekáváme. Chtěli bychom ale, aby se Izraelci mohli vrátit do Česka co nejdříve to bude možné.