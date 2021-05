Nad olympiádou se kupí covidové mraky

„Najít plně očkované Japonce není snadné: pouze dvě až čtyři procenta populace si mohly dvakrát vyhrnout rukávy pro vpich do horní části paže, zatímco zbývajících 96 až 98 procent na to stále čeká,“ upozornil Torben Börgers, zpravodaj německé televize ARD v Tokiu.

Dodal, že ve srovnání ekonomicky nejvyspělejších zemí na světě je to ostudně nízké číslo, které by premiéra Jošihida Sugu mohlo stát jeho úřad ve volbách na sklonku léta.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že zejména starší lidé dostanou do konce července dvě dávky,“ slíbil ministr hospodářství Jasutoši Nišimura, který vede pracovní skupinu boje proti koronaviru.

Ministerstvo zahraničí USA a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovaly v pondělí Američany před cestami do Japonska kvůli nárůstu covidu-19.

Přestože úřady cesty přímo nezakazují, oznámení by mohla ovlivnit rozhodnutí sportovců i diváků, zda se her zúčastní. Dva měsíce před zahájením her se odpor vůči nim rozšířil o některé významné osobnosti z ekonomické sféry, bez ohledu na to, že pořadatelé vyzdvihli nedávné zkušební akce jako důkaz, že olympiáda bude bezpečná.