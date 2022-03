Na hranici Maďarska a Ukrajiny se uprchlická situace zklidňuje

Hranice Maďarska s Ukrajinou má 103 km. Invaze Ruska na Ukrajinu začala 24. února, do 14. března tento relativně krátký úsek přešlo 203 471 lidí.

Zbytek přišel následně, ale většinou pokračoval dál. Lidé stále častěji prchají z Ukrajiny přes Rumunsko kvůli obavám z cesty přes západní část země. Za poslední tři dny ale podle maďarských úřadů i humanitárních pracovníků přichází stále méně lidí, což usnadňuje přesun uprchlíků do vnitrozemí a případně dále do Evropy.

Na místě mě překvapí klid nijak nepřipomínající nápor uprchlíků nebo odpovídající válečné situaci. Z ukrajinské strany právě přechází jen několik lidí, vypadají naprosto běžně, klidně bych je mohl potkat na náměstí některého českého města žijícího v míru. V hloučku kolem dobrovolníka nabízejícího odvoz stojí mladé ženy. Dávám se s nimi do řeči.

Georgia ze zakarpatské oblasti, od Užhorodu, mi vysvětluje, že společně s ostatními přešla hranice jen na chvíli, za pár hodin se vracejí. V Užhorodu a okolí jsou také uprchlíci, jedou tedy vyzvednout materiál do humanitárního centra a pak se zase vracejí.

Do Budapešti přijíždějí denně tisíce Ukrajinců. Většina pokračuje dále na Západ

To vysvětluje do očí bijící pokojnou atmosféru nijak nesvědčící o krizovém dění prvních přibližně deseti dnů. Soltész dodává, že Maďarsko zatím vše zvládá, ale utratilo už miliardy forintů a uvítalo by finanční a materiální pomoc EU a OSN.