Na bílém koni se Tusk domů nevrátí

Účastnil se aktivně předvolební kampaně opozice do Evropského parlamentu , upozorňoval na hrozby, které s sebou nese Kaczyňského vládnutí. „Do 26. května, kdy velký opoziční blok nepochopitelně prohrál s PiS eurovolby, Tusk ještě věřil v úspěšný návrat do vlasti. Od té doby se ale jakoby vypařil. V kampani před říjnovými parlamentními volbami se už neangažoval vůbec, nevystoupil na žádném shromáždění opozice. Zkrátka nechtěl se podílet na jeho porážce,“ napsala Gazeta Wyborcza.

Zatímco prezident Duda už neskrývaně vede kampaň za znovuzvolení a PiS ho v ní aktivně podporuje, PO ví jen, kdo za ni kandidovat nebude. „Lídr PO Grzegorz Schetyna je dostatečně silný na to, aby ho v jeho straně nedokázali odvolat, ale příliš slabý na to, aby ji dokázal probudit z letargie po množících se volebních porážkách,“ upozornil portál Natemat.

Mnozí připomínají, že Tusk jako jediný opoziční politik by dokázal porazit kandidáta PiS, protože v minulosti nad nimi v různých volbách vyhrál osmkrát za sebou. Je mu však 62 let a zřejmě návrat do vlasti oddálí. Dokdy? Zatím není známo a on se k tomu nevyjadřuje.