Ministerstvo spravedlnosti USA žaluje Texas kvůli zákonu proti potratům

„Ten zákon je zjevně protiústavní za dlouhodobě platných precedentů nejvyššího soudu. Tyto precedenty ukládají, podle znění (verdiktu z případu) Planned Parenthood vs. Casey, a teď cituji: 'Nehledě na to, zda platí výjimky pro specifické okolnosti, stát nemůže žádné ženě zakázat učinit základní rozhodnutí ukončit své těhotenství před životaschopností (plodu)',” pokračoval Garland.

Ministerstvo spravedlnosti nyní požaduje soudní příkaz, který by dočasně vymáhání texaského zákazu zastavil. Dále pak usiluje o verdikt, který by opatření prohlásil za neplatné, informuje agentura Reuters. Ministr Garland řekl, že v opačném případě by se postup republikánských zákonodárců v Texasu mohl stát vzorem pro další státy.