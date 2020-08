Mezi Lavrovem a Maasem to v Moskvě jiskřilo

Čtyřicetiletého Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho zastřelil loni 23. srpna útočník z bezprostřední blízkosti zezadu do hlavy, a to opakovaně. Čin se stal ve čtvrti Moabit nedaleko centra Berlína. Německá policie ještě týž den zadržela Rusa a uvalila na něj vazbu. Soud s ním by měl začít ještě letos.