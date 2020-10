Město u lágru smrti tíží minulost

Z osvětimského nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora na památku zesnulým a jako varování živým vytvořili v roce 1947 muzeum. „Loni jeho expozice zhlédlo rekordních 2,2 milionu lidí, z nichž 80 procent přicestovalo z celého světa. Zřejmě je třeba stále připomínat, čeho všeho jsme my lidé schopni,“ říká ředitel muzea Piotr Cywinski.

Do samotného města Osvětim, necelý kilometr od bývalého koncentráku, však přijelo sotva pár tisíc lidí. „Turisty obvykle přivezou před bránu s nechvalně proslulým nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje) autobusem z nedalekého Krakova. Asi za tři hodiny si prohlédnou místa za ostnatým drátem, které se staly symbolem neuvěřitelné krutosti. Hrůza, kterou spatřili, u většiny z nich vyvolává jakýsi reflex útěku. Ani je nenapadne zajít si do blízkého města na oběd, pivo či nedej bože přenocovat v některém z hotelů,“ podotýká trochu zatrpkle Katarzyna Kwiecienová, mluvčí Osvětimi.

Ani po tolika letech se nepodařilo mentálně oddělit město od bývalého vyhlazovacího tábora – v podstatě stále žije v jeho stínu a velkým obloukem se mu vyhýbají nejen návštěvníci muzea. „Před časem skupina podnikatelů z Německa chtěla ve městě investovat značné prostředky do firmy na plynové kotle. Když jim došlo, co se v Osvětimi kdysi dělo, rychle si to rozmysleli a ani zdaleka nebyli jediní,“ doplňuje 68letý Tadeusz Kupich, bývalý středoškolsky učitel, odnedávna v důchodu.