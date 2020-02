Matovič zapálil svíčky za údajné oběti slovenského zdravotnictví

„Tito lidé mohli žít, kdyby miliony určené na zdravotnictví neodtekly pod taktovkou vládního Směru do schránkových firem společnosti Penta na Kypru,“ tvrdil Matovič. 5000 svíček pak účastníci setkání společně zapálili před úřadem vlády.

„Mezi lidmi cítím takové pozdvižení, že lidé si řekli stačilo. Chtějí přispět ke změně. Pevně věřím, že k volbám přijde i hodně nevoličů,“ řekl necelé dva týdny do parlamentních voleb na Slovensku

Skokan slovenských voleb: Matovič to kosí hlava nehlava. A září

Skokan slovenských voleb: Matovič to kosí hlava nehlava. A září Evropa

Penta však nařčení rezolutně odmítá. „Penta za posledních deset let investovala do nemocnic stovky milionů eur. Peníze šly na obnovu budov, do nových přístrojů a inovací v léčbě,“ uvedl mluvčí společnosti Gabriel Tóth pro server hnonline.sk.