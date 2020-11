Letečtí pasažéři neváhají používat falšované testy

Řada leteckých firem nyní žádá doklad o negativním testu na koronavirus, než přijme cestující na palubu při cestách do určitých zemí.

The Sun uvádí případ nejmenovaného muže z Blackburnu na severozápadě Anglie, který prozradil, že když dostal od kamaráda negativní test na covid-19, změnil v něm pomocí softwaru jeho jméno na své a vytiskl si ho.

Falšovaný doklad použil k cestě do Pákistánu , který vyžaduje, aby cestující z ciziny předložili negativní test.

„Lidé to dělají, protože pokud musíte naléhavě cestovat do Pákistánu, nelze test na covid-19 získat jen tak. Je obtížné si ho obstarat, pokud nejste klíčový pracovník,“ řekl muž podle listu The Lancashire Telegraph.