Kurz míří nazpět do kancléřského úřadu

Strache okamžitě odstoupil, následné hlasování o nedůvěře vláda neustála a Rakušané dostali znova pozvánku do volebních místností. Kurz se takovému scénáři příliš nebránil s vědomím, že pokud FPÖ ztratí nějaké voliče, ti s velkou pravděpodobností přeběhnou k jeho ÖVP. Hlavní otázkou v nedělním klání tak není, kdo bude příštím kancléřem, ale s kým nastávající šéf vlády, tedy Kurz, půjde do koalice.

Politolog Thomas Hofer míní, že Kurz bude muset při výběru koaličního partnera brát ohled i na to, aby koalice vydržela celé pětileté funkční období. „Kdyby musel do třetích předčasných voleb, zřejmě by mu to už uškodilo,“ míní Thomas Hofer, jenž v nadsázce přirovnal nadcházející rozhodování Kurze mezi třemi alternativami k „volbě mezi morem, cholerou a ebolou“.