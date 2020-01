Královna Alžběta II. si pozvala Harryho na kobereček

Informace silně zasáhla i prince Williama, který dříve uvedl, že se o záměrech svého bratra dozvěděl z televize. "Po celý náš život jsem držel bratra kolem ramen, ale už dál nemohu. Jsme teď každý sám za sebe," citoval nedělník The Sunday Times Williamova slova, která řekl svému příteli.

"Vše, co nyní můžeme dělat, a co já můžu dělat, je zkusit je podpořit a doufat, že opět přijde doba, kdy budeme mluvit jedním hlasem," dodal podle The Sunday Times princ William.