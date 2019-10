Konec střídání letního a zimního času u ledu

„Nezbývá než doufat, že nynější finské předsednictví to nebude zcela opomíjet. Podmínkou zavedení celoevropského času totiž je, že se na něm všechny členské země shodnou. A k tomu je daleko,“ dodal.

Mám obavu, že potřebné koordinace se do roku 2021 nepodaří v EU dosáhnout

„Že by měl být celoroční čas v roce 2021 zaveden, sice europarlament letos v březnu odhlasoval, konkrétní podobu však nechal na jednotlivých státech. To nejde bez koordinace, aby se Evropa nestala pelmelem různých časů. Mám obavu, že se to nemusí při nynějším otálení podařit,“ uvedl Svoboda.