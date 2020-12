Je načase vyprávět náš příběh jinak. Z Kapitolu odstranili sochu generála Leeho

Leeho v Kapitolu nahradí socha Barbary Johnsové, která v 50. letech minulého století bojovala za zlepšení podmínek na segregované černošské střední škole ve městě Farmville. Její kauza se stala součásti přelomového rozhodnutí nejvyššího soudu v případu Brown vs. The Board of Education, které postavilo mimo zákon rasovou segregaci na amerických veřejných školách.