Japonská vládní strana posílila v horní komoře parlamentu

Nedělní volby v Japonsku se konaly jen dva dny po atentátu na expremiéra Šinzóa Abeho, který zraněním v pátek podlehl. Abe byl lídrem LDP a premiérem devět let a změnu ústavy se pokoušel prosadit neúspěšně. Mimo jiné se snažil o změnu ústavního článku, který Japonsku de facto zakazuje udržovat armádu. Obecně je ale interpretován tak, že sebeobrana země je dovolena. Abe chtěl, aby existence armády byla v ústavě zakotvena.

V nedělních volbách byl zvolen rovněž rekordní počet (35) žen do horní komory japonského parlamentu, uvedla agentura Kjódó. Dosavadní rekord z let 2016 a 2019 byl 28 žen. Nejvyšší v historii byl také počet kandidujících žen v těchto volbách 181. Podle agentury Kjódó to odráží pozvolnou změnu ve společnosti, v níž jinak v politice i firmách dominují muži.