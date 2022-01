Já dostal pokutu a premiér ne? Britové žádají o vrácení peněz kvůli vládnímu pokrytectví

Kieron McArdle z městečka Coleshill v hrabství Warwickshire obdržel pokutu ve výši 100 liber (2900 Kč) za to, že si v době celostátní uzávěry v březnu 2020 pozval na zahradu pár přátel.

Poté, co nyní vyšly najevo podrobnosti o vládním večírku, si 50letý muž myslí, že by mu měly být peníze vráceny, nebo by alespoň měly jít na charitu. „Jedna pravidla platí pro ně a jiná pro nás ostatní,” stěžuje si.