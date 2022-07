Itálii by mohla ovládnout krajně pravicová koalice

Pokud by parlamentní volby v Itálii byly už nyní, vládu by mohla složit koalice krajně pravicových stran Bratři Itálie a Ligy severu, doplněné skupinou Forza Italia někdejšího premiéra Silvia Berlusconiho. Vyplývá to z průzkumů, na které upozorňuje italská agentura Ansa. Předčasné volby se budou konat 25. září.