Hvězdu kultovního seriálu Sex ve městě obviňují ženy ze znásilnění

„Dlouhé roky jsem to potlačovala,“ prohlásila, ale nyní se rozhodla „zveřejnit, kdo je Chris Noth“.

Zoe přišla do Los Angeles v roce 2004, tehdy jí bylo 22 let a pracovala pro společnost, která se starala o celebrity, jako je Chris Noth. „Prošel kolem mého stolu, flirtoval se mnou,“ popisuje Zoe.

Podle jejích slov se mu podařilo získat na ni telefonní číslo a nechal jí zprávu. Úspěšný herec, kterému bylo v té době 49 let, ji měl pozvat do svého bytu ve West Hollywoodu. Zoe tam přišla se svou kamarádkou. Všichni tři prý šli do vířivky.