Hrozí totální kolaps světové ekonomiky, tvrdí saúdský korunní princ

Válka mezi Saúdskou Arábií a Íránem by znamenala totální kolaps světové ekonomiky, řekl saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Reagoval tak na nedávné útoky na ropná pole v Saúdské Arábii, které Rijád i Washington připisují Íránu. Stupňování krize by podle něj mohlo znamenat růst cen ropy do nepředstavitelných výšin. Princ to řekl v rozhovoru s americkou televizí CBS.