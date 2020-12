Hrozí kolaps, nejsou volná lůžka ani lékaři, varují odborníci Slovensko

„Vyhlídky jsou ještě horší. Pokud nic neuděláme, za dva týdny očekáváme dalších 2000 pacientů s těžkým průběhem infekce vyžadujícím hospitalizaci. Je jasné, že naše zdravotnictví to zvládne jen velmi těžko,“ dodal.

Nakažení poslanci mohou přijít do parlamentu hlasovat, rozhodl slovenský úřad

Ve slovenských nemocnicích zůstává nyní hospitalizováno 2659 lidí s potvrzeným covidem-19. Před Vánoci bylo na umělé plicní ventilaci napojených 185 pacientů, tento týden přesáhl jejich počet dvě stovky. „Velmi kritická situace by nastala, pokud bychom ventilovali 350 covidových pacientů. To už by zdravotnictví nemuselo zvládnout,“ připustil Matej Mišík, vedoucí Institutu zdravotnických analýz slovenského ministerstva zdravotnictví.