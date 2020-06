Floridské odbory nabízejí práci strážníkům vyhozeným po strčení do seniora

Jak upřesnila stanice CNN, „Buffalo 57“ zřejmě označuje 57 členů policie v Buffalu ve státě New York, kteří odešli poté, co byli dva z jejich kolegů obviněni z ublížení na zdraví za to, že při demonstraci proti rasismu povalili 75letého muže. „Atlanta 6“ se podle CNN vztahuje na šest strážníků potrestaných za nepřiměřený zásah během demonstrace ve městě.