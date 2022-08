Donald Trump bude pod přísahou vypovídat na newyorské prokuratuře

„Uvidím se s rasistickou generální prokurátorkou New Yorku. Je tu pokračování největšího honu na čarodějnice v americké historii!” napsal Trump na svoji sociální sít Truth Social ve středu ráno. Ve svém komentáři poukazoval na demokratickou generální prokurátorku státu New York afroamerického původu Letitiu Jamesovou. „Na mé skvělé okolí i mě útočí ze všech stran!” dodal Trump.

Trump v současné době čelí ve státě New York dvěma vyšetřováním, Jamesová zahájila občanskoprávní kauzu a manhattanská prokuratura vede vůči Trumpově firmě trestní řízení. Trumpovi právníci se snažili soud přesvědčit, že v občanskoprávní kauze exprezident nemůže vypovídat, protože by jeho odpovědi mohly být použity v paralelním trestním vyšetřování, čímž by byl exprezident nucen svědčit sám proti sobě. Státní odvolací soud ale rozhodl, že mu tato skutečnost ve výpovědi nebrání.