Do Polska dorazili američtí vojáci, kteří posílí východní křídlo NATO

Podle polského ministerstva obrany by mělo do země v dohledné době dorazit přibližně 1700 amerických vojáků z 82. výsadkové divize. Tato speciální jednotka se základnou v americké Severní Karolíně podle své prezentace slouží ke strategickým operacím a její příslušníci jsou schopni vyrazit do akce kdekoliv po světě do 18 hodin od vznešení požadavku.