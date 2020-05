Čína zamlčovala a ničila důkazy o koronaviru, tvrdí dokument pěti tajných služeb

Dokument zpravodajské aliance jménem Five Eyes (Pět očí) podle listu uvádí, že Čína „ohrozila ostatní země“ umlčováním doktorů a vědců, kteří promluvili veřejně, ničením důkazů v laboratořích a neposkytnutím vzorků mezinárodním vědcům pracujícím na vakcíně.

Zpravodajské služby uvádějí, že Čína měla důkazy o přenosu viru z člověka na člověka již na počátku prosince, ovšem tyto informace navzdory tvrzení některých čínských vědců a doktorů zamlčovala až do 20. ledna, kdy nákaza ve Wu-chanu vypukla naplno. Organizace WHO, uvádí dále zpráva, tvrzení Číny podporovala navzdory obavám a podezřením, které projevil Tchaj-wan a Hongkong.

Čínské úřady pak cenzurovaly zprávy v médiích a na sociálních sítích už od 31. prosince. Mezi slovními spojeními, která se dostala do hledáčku cenzorů, byla například „variace SARS“, „wuchanský trh“ či „neznámý wuchanský zápal plic“.

Dokument rovněž obviňuje Peking, že rozmlouval ostatním zemím omezení dopravy do Číny, zatímco v té samé době uzavíral jedenáctimilionový Wu-chan do karantény. „Miliony lidí Wu-chan opustily poté, co nákaza propukla a předtím, než bylo město 23. ledna uzavřeno,“ uvádí zpráva.