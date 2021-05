Čechy v Rusku čekají komplikace, míní odborníci

Analytik amerického think tanku Atlantic Council Jakub Kalenský Novinkám řekl, že nelze předvídat, jaký druhý krok Rusko udělá. „Nebavíme se o demokratickém státu, který si zakládá na transparentnosti a předvídatelnosti, a vysvětluje svoje rozhodnutí a své aktivity tak, aby byly pro vnější svět srozumitelné,“ poznamenal.

Třeba teď začnou Rusové ničit české tramvaje, které jezdí v některých ruských městech, a vyhošťovat české hokejisty, kdo ví. I když myslím, že jak ty tramvaje, tak ty hokejisty potřebují. Jakub Kalenský

Zdůraznil, že součástí budování diktatury je, že si režim udržuje značnou míru nepředvídatelnosti. „Může to teoreticky znamenat prakticky cokoli - ještě větší restrikce vůči českým diplomatům nebo novinářům (či spíše jedné zbylé novinářce) v Rusku, restrikce vůči českým byznysmenům a firmám, silnější nenávistná kampaň v kremelských pseudomédiích, která bude znamenat větší nenávist vůči ČR a Čechům, a vůči čemukoliv českému,“ dodal.

„Po sankcích na evropské potraviny bylo možné vidět teatrální likvidování polských jablek buldozery - třeba teď začnou Rusové ničit české tramvaje, které jezdí v některých ruských městech, a vyhošťovat české hokejisty, kdo ví. I když myslím, že jak ty tramvaje, tak ty hokejisty potřebují,“ podotkl.

Také Karel Svoboda z Ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity nevylučuje, že se záležitost Čechů žijících a podnikajících v Rusku dotkne.

„Zatím jsem nezaznamenal nějaké negativní zkušenosti, ale to neznamená, že nemohou přijít v případě jednání s úřady. Může dojít k prodloužení lhůt pro vydávání víz či jejich zamítání atd. Napadají mě i různé častější kontroly atd. Na druhou stranu, opravdu jde zatím o spekulace, alespoň co vím,“ napsal Novinkám.

Český dům zavřel hotel i restauraci

„Bude samozřejmě hodně záležet na tom, jak a jestli se ruská strana zklidní a začne jednat o něco racionálněji tak, aby se vztahy dostaly na nějakou normální funkční úroveň. Ale to bych řekl, že je otázkou spíše měsíců než dní či týdnů,“ dodal Svoboda.

Sám vnímá připsání Česka na ruský seznam nepřátel spíš za technický krok. A to i vzhledem k tomu, že Rusko omezilo USA i ČR možnost najímat místní síly ještě před přijetím tohoto dvoučlenného „seznamu“.

„Pochopitelně to komplikuje práci zastupitelského úřadu, ale hlavně provoz Českého domu, hotel a restaurace už jsou zavřené. Tady asi žádná zásadní rána, kromě toho, že šlo o přirozené centrum života české komunity, nenastane,“ dodal Svoboda.

Chtějí z nás udělat černého Petra Evropské unie. Petr Kolář

„Česká republika či USA nejsou zdaleka jediné země, které ruští představitelé považují za nepřátelské, nicméně právě tyto dvě země prošly v posledních měsících skandály s vyhošťováním ruských diplomatů i ´diplomatů´,“ podotkl závěrem.

Je to snaha rozvracet Západ

Bývalý český velvyslanec v Rusku a diplomat Petr Kolář míní, že se může stát, že budou chtít Rusové Česko poškodit i ekonomicky. „Ruská mentalita je taková. Nehledí na racionální aspekty. Ale pokud to udělají, tak poškodí sami sebe. Jednak si omezí sortiment zboží, které tam dovážíme, a pak také tím, že české podniky tam často bývají ve vztahu s ruskými podnikateli, takže to postihne i je,“ řekl Novinkám.

Jinak Kolář pokládá fakt, že Česko figuruje na seznamu po boku USA, za poctu. „Na druhou stranu je to zbytečná snaha Ruska rozvracet Západ. Je to taktika ´rozděl a panuj´, to je pro ruskou diplomacii tradiční nástroj, který používají,“ řekl Novinkám.

Českou republiku teď podle Koláře chtějí Rusové použít jako odstrašující příklad pro ostatní země. „Chtějí z nás udělat černého Petra Evropské unie. Oni ví, jak v Evropě narůstá antiamerikanismus. Nelibost a deziluze v rámci transatlantické spolupráce je ozvěnou po Trumpovi a jeho období. Proto nás dali dohromady s USA. Oni říkají ´podívejte, tato země je jen loutkou Spojených států amerických, je to vazal Ameriky, nechová se nezávisle´,“ dodal Kolář.

Ruské nepřátelství černé na bílém

Kalenský nyní pokládá za důležitější, než co dalšího plánují Rusové, to, co učiní česká vláda.

Expertní komunita už roky varuje, že se k nám Rusko chová jako k nepřátelské zemi, a že tomu naše jednání neodpovídá. Teď to má vláda černé na bílém nejen od lidí, kteří se sledováním Ruska živí, ale i od samotného Kremlu. Jakub Kalenský

„Expertní komunita už roky varuje, že se k nám Rusko chová jako k nepřátelské zemi, a že tomu naše jednání neodpovídá. Teď to má vláda černé na bílém nejen od lidí, kteří se sledováním Ruska živí (a které dlouhodobě ignoruje), ale i od samotného Kremlu. Pochopí česká vláda konečně, že je současný Putinův režim nebezpečím pro naši zemi? A že je tak nebezpečím i každý, kdo Kremlu v ČR slouží, v čele s Milošem Zemanem? To je pro mě asi důležitější, než jestli Rusové budou teatrálně vylévat sudy s Pilsner Urquellem do Volhy,“ uzavřel.

Ruská vláda schválila seznam „nepřátelských“ států v pátek. Figurují na něm pouze Česko a Spojené státy americké. Česká dilomacie rozhodnutí označila za porušení Vídeňské úmluvy a za další krok k eskalaci vztahů s ČR i EU.