Johnson reaguje na omikron. Po čtyřech měsících zavádí opatření

Projev britského premiéra přichází poté, co tamní úřady potvrdily výskyt prvních dvou případů varianty omikron ve Spojeném království.

Každý, kdo přijde do kontaktu s člověkem nakaženým variantou omikron, budou muset nastoupit do 10denní izolace – bez ohledu na to, zda podstoupili, nebo nepodstoupili očkování proti covidu-19.