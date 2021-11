Britové chtěli po brexitu přilákat držitele Nobelovky. Zájem vědců je ale nulový

„Pravděpodobnost, že by se nějaký laureát Nobelovy nebo Turingovy ceny přestěhoval do Británie za prací, je nula, a to alespoň ještě na dalších deset let nebo tak,” řekl časopisu New Scientist vědec Andre Geim, který získal v roce 2010 Nobelovu cenu za objevení grafenu a dnes působí na Univerzitě v Manchesteru.